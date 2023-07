È morto Bruno Mori | padre della consigliera comunale di Perugia Emanuela Mori

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 20 luglio 2023) I funerali saranno celebrati venerdì 21 luglio alle 16 nella chiesa di Ferro di Cavallo a. Perugino Doc, originario di Ponte D’Oddi, cuore pulsantepopolare, impiegato storicoPerugina, da sempre impegnato nel suo contesto sociale per aiutare la comunità in cui viveva, a Ferro di Cavallo. Lascia la moglie Luisa, anche lei storica funzionariaPerugina, e i figlie Andrea. I funerali saranno celebrati venerdì 21 luglio, alle 16, alla Chiesa di Ferro di Cavallo, a. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.