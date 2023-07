Dune 2 | il nuovo trailer internazionale mostra scene inedite

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unsta scuotendo i fan di2. Si preannuncia un secondo capitolo pieno di sorprese e combattimenti Sale l’attesa per ilcapitolo di, in arrivo tra qualche mese. Nel frattempo, i fan potranno divertirsi a scovare qualche interessante anticipazione nel, da poco pubblicato, ricco di, dedicate soprattutto ai combattimenti. ?????????????? ????? ???? PART2???? 2024?1??? ?????????????? ???????????????????????????#????2 pic.twitter.com/S77Rz5p2m6 — ???? ???? PART2 (@movie jp) July 19, 2023 IlAnche nelle nuove anticipazioni, i protagonisti assoluti rimangono Timothée Chalamet, Zendaya e la difficile ...

Un nuovo trailer sta scuotendo i fan di Dune 2. Si preannuncia un secondo capitolo pieno di sorprese e combattimenti.Due nuove interessantissime scene sono state anticipate dalla nuova clip promozionale internazione del film di Denis Villeneuve.