... da parte degli arrestati, in un due distinte zone per la vendita della. In un'occasione, infatti, uno degli indagati ha aggredito uno degli altri arrestati perché aveva spacciato in quello che ......programmazione televisiva di venerdì 7 luglio 2023 Per permettervi una consultazione più... il giovane Chen trova lavoro in una fabbrica di ghiaccio, utilizzata da un boss della. ......programmazione televisiva di mercoledì 12 luglio Per permettervi una consultazione più... Lo chef Adam Jones ha distrutto la sua brillante carriera a causa dellae del suo carattere ...

Droga ordinata tramite i social, 12 arresti nel Tarantino Agenzia ANSA

Tramite i social gli acquirenti concordavano quantità e prezzo, per poi ritirare la droga, in prevalenza cocaina e hashish, che veniva nascosta sotto uno zerbino davanti alla porta d'ingresso di uno s ...La merce veniva immessa nel mercato ortofrutticolo napoletano attraverso le importazioni dalla Penisola Iberica. Sequestrate 1.3 tonnellate di hashish e marijuana.Lunghe indagini iniziate nel 2019 ...