Dramma nel mare della Sardegna | una bambina di 10 anni è annegata nell' Oristanese

... Zelensky: 'Combattiamo per proteggere tutta Europa' Ildi Navalny in una cella micro, ... In questi elenchi figurano vari enti legati alla Città di Mosca, un ministrogoverno della città e un ...Si chiama così, adesso, ilche stanno vivendo centinaia di lavoratorinostro territorio. Che meraviglia la lingua italiana. E che straordinarie contraddizioni offre la nostra regione. La ...A pochi giorni dal memorandum tra Tunisia e Ue spunta una foto che ci racconta ildei migranti respinti al confine tra Tunisia e ...

Dramma nel Palermitano, donna con un bimbo in braccio tenta di gettarsi da cavalcavia Diretta Sicilia

CATANZARO. - Nel quartiere Lido di Catanzaro, una partita di padel si è trasformata in un dramma quando Massimo Mauro, noto ex calciatore del Catanzaro e ora giornalista e commentatore sportivo, ha ri ...Era alla guida del suo pullman come ogni giorno e mai avrebbe immaginato di diventare un eroe morendo. La storia arriva dalla Calabria e riguarda un autista di pullman che per anni ha condotto il suo.