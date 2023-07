Dove vedere Milan-Lumezzane | streaming gratis e diretta tv OGGI LIVE

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Dopo la scorsa stagione in chiaroscuro con la semifinale di Champions League e il quinto posto in campionato, i rossoneri si stanno preparando in vista dell’inizio della Serie A 2023/24. Prima di partire per la tourneè negli Stai Uniti, la squadra di Pioli affronta la prima amichevole stagionale. Il matchsi gioca giovedì 20 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Roma-Juventus,tvNapoli-tv Sky o DAZN?...