Doppia cessione improvvisa per il Napoli | arrivano gli annunci ufficiali!

(Di giovedì 20 luglio 2023) Continuano i movimenti di mercato in casa, dove si attendono i rinforzi per cercare di restare altamente competitivi anche in vista della prossima stagione. Intanto, arriva unain attacco. Superata la prima metà del ritiro di Dimaro, ilquest’oggi affronterà la rappresentativa dell’Anaune Val di Non, avversario ormai consueto del primo impegno amichevole della stagione. Rudi Garcia avrà, in particolare, la possibilità di sperimentare nuove soluzioni tattiche e di vedere all’opera, in un agonismo di un match seppur non ufficiale, i tanti giovani che sono stati protagonisti in questi primi giorni di ritiro in Val di Sole. Per coloro che sono arrivati a ritiro già iniziato, vale a dire il gruppo dei big nazionali, molto probabilmente ci sarà ancora da attendere, visto che difficilmente il tecnico francese si ...

... desideroso di fare ritorno in Italia dopo laesperienza in bianconero (dal 2014 al 2016 e ... la cuial Paris Saint - Germain si rende necessaria per esigenze di bilancio. Quello dell'...Si prosegue con Alpine, valutata 900 milioni di $ appena un mese fa nelladi quote a Red ... trovandole sbarrate amandata. Non più tardi di tre settimane fa, il sito specializzato in ...Saràla partita tra Juventus e Barcellona, attese protagoniste negli Stati Uniti per il ... Così il gioco del nove resta ancora bloccato: solo ladi Vlahovic può sbloccare l'arrivo di ...

Sassuolo, doppia cessione: ecco i comunicati Mondoprimavera

Calciomercato Roma, doppio addio a titolo definitivo. Mancherebbe solamente l'annuncio ufficiale da parte del club giallorosso.Oltre i due calciatori del Villarreal, il Milan sarebbe in trattativa per portare a Milano il suo terzo rinforzo a centrocampo, ovvero Yunus Musah. Ad agevolare l'operazione per i rossoneri vi sarebbe ...