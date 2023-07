Dopo Mattei | anche Fermi Il governo è pronto a riportare il nucleare in Italia

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nel programma della coalizione che oggi guida l’, alla voce energia, spiccava la parola– quasi un azzardo politico in un Paese storicamente avverso a questa tecnologia. Ma la doppia necessità di decarbonizzare e garantire la sicurezza energetica nazionale hanno riacceso nuovi, potenti riflettori sul ruolo delnel mix energeticono. Poi, a maggio, una mozione della maggioranza ha dato un forte impulso nella direzione di prendere seriamente in considerazione l’atomo.perché l’industriana è già pronta. IL SUPPORTO DELLA POLITICA Queste e altre considerazioni sono emerse da “in: scenari e prospettive”, un evento di tre ore tenutosi giovedì mattina nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. ...

... così Davide Vecchi ha fatto il punto sul successo giustamente rivendicato dal governo Meloni... Vuoi per il piano, vuoi perché comunque c'è un Presidente del Consiglio che forse viene vista ...... Fabrizioe Michele Ribaudo sul " depistaggio Borsellino", pur dichiarando la prescrizione ...le sue rivelazioni vennero così arrestate delle persone che con la strage, però, non c'entravano ...una breve colluttazione, durante la quale un militare è rimasto ferito ad un braccio, l'uomo è ... Ben 4 i reati contestati all'eugubino dal pubblico ministero Patrizia: tentato omicidio, ...

Dopo Mattei, anche Fermi. Il governo è pronto a riportare il nucleare ... Formiche.net

Leggi su Sky TG24 l'articolo L’isola dei resuscitati morti, il geniale corto di Domenico Montixi in concorso a Sitges ...Ill governo Meloni si avventura in acrobazie linguistiche per nascondere l’assoluta inerzia sul caso Zaki e anche su Giulio Regeni ...