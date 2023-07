Dopo la corrente tocca all’acqua | partono le sospensioni anche senza prevviso

Leggi su anteprima24

i continui e numerosi disservizi all'erogazione dell'energia elettrica, con considerevoli calidi tensione che vengono segnalati ancora in queste ore, arrivail turno dell'acqua. Il caldo torrido, puntuale come ogni anno sta facendo andare in affanno la rete idrica provinciale e così l'amministratore unico di Alto Calore, Michelangelo Ciarcia, in una lettera ai sindaci ha comunicato l'eventualità di possibili sospensione dell'erogazione idrica in alcune zone. "Approvvigionamento idrico – criticità derivanti da disservizi elettrici", l'oggetto della missiva: "relativamente alla necessita di sensibilizzare la cittadinanza a un uso consapevole dell'acqua, per rappresentare che si sta registrando un elevato assorbimento di risorsa idrica, a causa del notevole incremento delle temperature. Tale ultima circostanza sta, ...