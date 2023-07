Dopo 40 anni il Parco Buontempo torna al comune | amministrazione Bene chiude pagina nera di Casoria

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il sindaco di, Raffaele: “Primi ad affrontare e a risolvere una questione abbandonata da tutti, già avviati gli interventi per il. L’Comunale di Raffaelemette fine ad uno scempio durato 40: ildiin possesso del. Uno dei simboli dell’inefficienza e dell’immobilismo che ha caratterizzato la malapoliticanelle mani dell’Ente. In queste ore il Tribunale di Napoli ha dichiarato definitivamente concluso il contenzioso tra ildie i precedenti proprietari del complesso residenziale della frazione ...

... autore e conduttore tv, scomparso ieri all'età di 70. A comunicarlo sono gli stessi ... deceduto il 19 luglio 2023solo due mesi dalla diagnosi iniziale. In particolare - si legge nella nota ......aperto in procura a Romal'esposto presentato dalla famiglia del giornalista Andrea Purgatori , morto ieri nella capitale. Leggi anche E' morto Andrea Purgatori, il giornalista aveva 70......l'elezione di Miss Olanda (dove a vincere il titolo è stata l'attrice e modella transgender Rikkie Valerie Kollé), e in quell'occasione le ho rinnovato l'auspicio che le feci quando,fa, mi ...

Alberto Maritato e Speranza Capasso 3 anni dopo Temptation Island, che cosa è accaduto alla coppia Fanpage.it

Dopo la grazia presidenziale, il ricercatore egiziano Patrick Zaki è stato liberato. "Non c'è stato alcun baratto", ha dichiarato il vicepremier italiano ...di Angelo Paratico Non parliamo qui del Felice Bellotti (1786-1858), traduttore di Camoes e di Eschilo, un letterato che s’è meritato una via o una piazza in ogni città d’Italia. Parliamo del Felice B ...