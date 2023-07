“Donzella svampita” | lo scherzo di una commessa della Rinascente di Milano finisce con una multa da 300 mila euro

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nome e cognome?. Unadiha compilato così una fidelity card per una cliente particolarmente pignola dopo un battibecco in negozio. E alla finestoria la catena di negozi ha dovuto pagare 300di danni. La dipendente dei grandi magazzini di piazza Duomo acostituisce infatti una violazioneprivacy. La cliente ha ricevuto una mail automatica che l’ha informata del cambio di identità e ha mandato tutto al Garante. Che ha scoperto l’annullamentoprecedente tessera e l’emissione di quella nuova. Ma l’autorità ha anche scoperto che nell’informativa sulla privacy non si ...

Commessa intesta la fidelity '': maxi multa alla Rinascente In principio c'è una discussione fra una cliente e una commessa della Rinascente Duomo di Milano . E' il 24 luglio 2021 e la commessa si 'vendica' ...Nome e cognome. Una commessa della Rinascente di Milano ha compilato così una fidelity card per una cliente particolarmente pignola dopo un battibecco in negozio. E alla fine della storia la catena ......l'avvenuta attivazione di una nuova fidelity card (da lei mai richiesta) in cui le sue generalità erano state modificate e lei figurava con il ben poco lusinghiero appellativo di "" .

