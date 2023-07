Donzella Svampita | il significato del termine che mette La Rinascente in imbarazzo

Leggi su cultweb

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il, che significa “ragazza un po’ stupida” è stato utilizzato da una commessa de Lache ha sostituito il nome di una cliente sulla fidelity card con questo appellativo. Una lite avvenuta due anni fa tra la commessa in questione e la cliente potrebbe costare a Laben 300 mila euro. Ma facciamo un rapido passo indietro per comprendere meglio la vicenda e l’alterco tra le due. I fatti risalgono al 24 luglio 2021, quando una cliente del centro commerciale La, subito dopo “un alterco con un’addetta del negozio”, ha ricevuto un’email che le comunicava l’avvenuta attivazione di una nuova fidelity card (da lei mai richiesta) in cui le sue generalità erano state modificate e lei figurava con il ben poco lusinghiero appellativo di ...