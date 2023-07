«Donne transgender in Miss Italia? No | questo è il mio regolamento» Parla Patrizia Mirigliani

(Di giovedì 20 luglio 2023), ospite a Non Stop News su RTL 102.5, hato di. Si èto anche del caso di Rikkie Valerie Kollè, modella trans che ha vintoOlanda 2023. E dell’ipotesi chepossa accadere o meno in. «Sul tema delle partecipantiOlanda, ho espresso un’osservazione che è stata presa male. Nel mio, al momento, non ho ancora aperto alle, poiché ritengo che debbano essere nate. Quindi, finché andrà avanti il miosarà così», ha risposto. «E per ora – ha aggiunto – non ritengo di cambiarlo. Queste sono ...

... diventando una rappresentazione dell'identità e della storia delleitaliane'. E sulla ... Fotogallery - Rikkie Kollé, la modellaeletta Miss Olanda 2023 Ultimo Aggiornamento 20/07/23 ...... mi chiese di essere giurato a Miss Italia e le feci notare che accettava un giuratoma ... Che conclude: 'Io penso sia ormai veramente fuori dal tempo escludere dellein tutto e per ...... "Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle, poiché ritengo che debbano essere nate. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo ...

«Donne transgender in Miss Italia No, questo è il mio regolamento ... Open

Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di ...Il concorso di Miss Italia resta chiuso alle transgender. Parola di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza. "Nel mio regolamento non ho ancora aperto alle transgender poiché ritengo che ...