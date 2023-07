Donna uccisa nell' Ennese | arrestato ex marito | lo aveva già denunciato

... a consegnare agli investigatori l'arma utilizzata per uccidere la. Il femminicidio Tre colpi di pistola davanti a un supermercato di Troina: la 50enne sarebbe statacosì dall'ex marito. ......" È stataa colpi di arma da fuoco in strada, Mariella Marino, la 56 anni residente a Troina, in provincia di Enna. Il sospettato del delitto è il marito, Maurizio Impellizzeri, che la...Unadi 55 anni , Mariella Marino , è stataa colpi di pistola dal suo ex marito, Maurizio Impellizzeri . L'ennesimo femminicidio si è consumato questa mattina a Troina (provincia di Enna ). I ...

Troina (Enna), donna uccisa in strada: ex marito arrestato TGCOM

Ennesimo femminicidio, stavolta a Troina (Enna). Una donna di 56 anni, Mariella Marino, è stata uccisa in strada a colpi di arma da fuoco. Il delitto sarebbe accaduto in via Sollima, nel centrale rion ...Avrebbe ucciso l'ex moglie per strada, a colpi d'arma da fuoco. Di questo è accusato l'imprenditore Maurizio Impellizzeri, ex marito di ...