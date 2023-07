Donna uccisa a Troina nell’ennese | fermato l’ex marito | lo aveva già denunciato

La, dopo la separazione, aveva più volte denunciato le violenze del marito .Testo..., tratto da... www.vivienna.it ! Unadi 56 anni è statain strada a colpi di arma da fuoco, a Troina, nell'ennese: il delitto sarebbe accaduto in via Sollima, nel centrale ione di San Basilio. Sul luogo dell'omicidio si è ...A Impellizzeri era stata sospesa la pena, doveva seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza, ma continuava a non rassegnarsi alla separazione dalla, secondo quanto ...

Troina (Enna), donna uccisa in strada: arrestato l'ex marito | La vittima aveva denunciato il coniuge TGCOM

(Adnkronos) – E’ stato fermato l’uomo di 77 anni che oggi ha ucciso la ex moglie a Troina in provincia di Enna. L’uomo, dopo avere ucciso la moglie a colpi di pistola, era fuggito ma è stato ritrovato ...Una tragedia si è consumata nella provincia di Enna. Una donna sulla cinquantina sarebbe stata uccisa dall'ex marito. L'uomo è stato già denunciato per atti persecutori.