Donazioni e crowdfunding

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sei mai inciampato in una storia che ti ha scatenato l’adrenalina, ti ha acceso la rabbia o ti ha strappato una risata, solo per scoprire che si trattava di una bufala? Ecco, noi di BUTAC siamo qui per fare luce sui fatti. Cerchiamo di navigare attraverso la nebbia della disinformazione per tentare, nei limiti del possibile, di trovare le fonti delle storie che altri raccontano, e verificare se quelle fonti riportino esattamente quanto sostenuto, o magari siano state travisate. Sappiamo che ci sono persone là fuori che sostengono che siamo esattamente come i siti di chi la disinformazione la produce e diffonde, dato che, come loro, accettiamoe abbiamo pubblicità sul sito. Ci domandano: Qual è la differenza tra voi e i bufalari se anche voi chiedete soldi? Chi vi paga? Beh, è una domanda giusta, che merita una risposta. Prima di tutto, normalmente la nostra ...