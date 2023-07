Donald Trump indagato anche per l’assalto a Capitol Hill

(Di giovedì 20 luglio 2023) WASHINGTON –, frontrunner repubblicano nella corsa alla Casa Bianca, e’ sotto inchiestaper. E’ stato lui stesso a rivelare, sul suo social network Truth, di aver ricevuto domenica sera dal procuratore speciale Jack Smith una lettera nella quale si afferma che e’ un target dell’indagine sull’attacco del 6 gennaio 2021 e gli vengono dati “solo” 4 giorni per presentarsi davanti al gran giuri’, “cosa che quasi sempre significa arresto e incriminazione”. In effetti e’ cosi’: la lettera equivale ad un avviso di garanzia e prelude nella maggior parte dei casi all’incriminazione formale. L'articolo L'Opinionista.

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il 'Corriere della Sera'Se risulterà fondata (pochi i dubbi, la fonte è l'autorevole quotidiano israeliano Haaretz ), la storia dei reperti storici prestati da Israele nel 2019 per ...... Joe Biden Marianne Williamson Robert Francis Kennedy Jr Per i Repubblicani invece la lista è molto più lunga:Ron DeSantis Doug Burgum Larry Elder Nikki Haley Asa Hutchinson Chris ...colleziona rinvii a giudizio " il terzo è in arrivo, il quarto sarebbe imminente - ma resta saldamente in testa alla corsa per la nomination repubblicana per le elezioni del 2024; e ci ...

Confermata la condanna a Trump per abuso su Jean Carroll: dovrà pagare 5 mln di dollari Sky Tg24

La campagna presidenziale per USA 2024 del governatore della Florida Ron DeSantis non riesce a prendere slancio.Quasi manco fa più notizia. Repubblicani e Democratici perlopiù la ignorano, lui la usa per la sua propaganda.