Dolore in città per la morte di Enzo Gravina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLutto a Benevento per ladi. L’operatore culturale 73enne, molto conosciuto e stimato in, è deceduto ieri dopo aver combattuto contro una malattia., scrittore, giornalista, fotografo, ricercatore, ha partecipato attivamente alla vita culturale cittadina. Tanti, infatti, i messaggi di cordoglio e ricordo sui social. “Eri l’unico che con cui si poteva parlare di turismo in questa provincia. Adesso anche tu ci hai lasciato ma rimane in me tanti ricordi e tanti racconti.Sono certo che ti incontrerai con gli altri amici comuni e progetterete anche lì tante belle cose. Ciaosei stato un vero amico, porterò sempre in me il tuo ricordo”. E ancora: “Risveglio tristissimo questa mattina. La scomparsa ...