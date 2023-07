Doccia fredda per il Napoli | l’obiettivo per la difesa si allontana | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 luglio 2023) Prosegue la ricerca del sostituto di Minjae Kim, un compito non semplice, per cui ilsi sta prendendo il proprio tempo. Tanti i nomi accostati ai campioni d’Italia in carica, alla ricerca di un centrale che sappia rispondere alle necessità dichiarate dal neo tecnico Rudi Garcia, che in conferenza stampa si era così espresso in merito: “Un difensore che sappia giocare con laalta, ma quando necessario abbassarsi a difendere il risultato”. La pista francese In Ligue 1, campionato in grado di sfornare con regolarità giovani talenti, tra cui proprio l’uomo simbolo del, Victor Osimhen, Aurelio De Laurentiis e il suo scouting avrebbero adocchiato il possibile futuro centrale azzurro. Si tratta di Kevin Danso, difensore austriaco ed una delle rivelazioni del Lens, compagine che ha dato filo da torcere al PSG piazzandosi ...