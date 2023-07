Dl Salva Infrazioni | via libera del Senato | tutte le misure

(Di giovedì 20 luglio 2023) È arrivato ieri il viadall’Aula delal cosiddetto dl, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. I voti favorevoli sono stati 79, i contrari 26, gli astenuti 27. L’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (A.S. 755) era stato avviato lunedì 19 giugno dalla Commissione Politiche dell’Unione Europea del. Il provvedimento, approvato dal consiglio dei ministri il 7 giugno scorso e in scadenza il prossimo 12 agosto, passa ora all’esame della Camera. “Il decreto – ha ricordato in Aula la senatrice FdI Carmela Bucalo – ha l’obiettivo urgente di prevenire l’apertura di procedura di ...

Il provvedimento mira ad agevolare la chiusura di 8 procedure di infrazione, di 7 casi di pre-infrazione e di un caso di aiuto di Stato, nonché ad adeguare l'ordinamento nazionale a 4 regolamenti e un ...