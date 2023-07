Dislessia | cos’è | come riconoscerla e come affrontarla

Leggi su dilei

(Di giovedì 20 luglio 2023) Crescendo, i bambini familiarizzano non solo con altri coetanei, ma anche con le prime attività di apprendimento,scrivere, leggere, eseguire semplici calcoli matematici. È in questa fase che si possono riscontrare disturbi del neuro sviluppo,la. Quest’ultima fa parte dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), una categoria di condizioni che comprende anche: la disgrafia, che riguarda le abilità grafo-motorie; la discalculia, in cui il bambino riscontra difficoltà nel riconoscere i numeri e nell’eseguire semplici calcoli di matematica; la disortografia, in cui il piccolo fatica a convertire i suoni in segni. ChelaSi tratta di un disturbo causato da un’alterazione nel neurofunzionamento. L’abilità della lettura non viene ...