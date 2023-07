Diletta svela la storia imbarazzante in discoteca

(Di giovedì 20 luglio 2023) Durante il programma 'Mammante' la conduttrice ha raccontato al compagno Karius un aneddotodella sua adolescenza, per mettere alla prova le sue intenzioni come ...

Durante il programma 'Mamma Dilettante' la conduttrice ha raccontato al compagno Karius un aneddoto imbarazzante della sua adolescenza, per mettere alla prova le sue intenzioni come ...... il set della fiction targata Lux Vide mette un punto a tutto ela verità. Ecco il video e ... Del resto, come dargli torto, l'unica volta che è uscito allo scoperto fu conLeotta e il loro ...Durante il podcast diLeotta, la conduttrice di Zelig ha parlato proprio del rapporto con il marito affermando senza alcun indugio: " Stiamo insieme da 16 anni ". Un'affermazione che non ...

Diletta Leotta intervista il compagno Loris Karius, il calciatore svela ... Tag24

Diletta Leotta, nell'ultima puntata del suo podcast "Mamma Dilettante", ha ospitato il compagno e futuro papà della sua bambina, Loris ...Diletta Leotta intervista Loris Karius durante una puntata del suo podcast "Mamma Dilettante". Ecco di cosa ha parlato la coppia.