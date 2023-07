(Di giovedì 20 luglio 2023) Perché interrompere la continuità fluviale non è un’azione ideale? Come possiamo ripensare l’intero sistema degli sbarramenti per coniugare accumulo idrico, energia pulita e produzione alimentare sostenibile? Qualche spunto arriva dal progetto AMBER, che si propone di realizzare una mappatura senza precedenti delle barriere fluviali europee, dare vita a strumenti per la valutazione degli impatti da queste prodotti e creare sistemi di supporto alla loro gestione

Dighe sostenibili e dove trovarle L'Eco di Bergamo

Nuove dighe oggi sono in costruzione per lo più solo in Africa, nel sud-est asiatico e in Sud America. Per decidere se procedere o meno è necessario, secondo Castelletti, «valutare non solo l’analisi ...“Lo diciamo subito a scanso di equivoci: noi siamo contrari al grande invaso per quanto riguarda il fiume Enza”. Attacca così Duilio Cangiari di Europa Verde, per suggellare la presentazione, […] ...