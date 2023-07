De Laurentiis ha conquistato Napoli | nessuno ha osato criticare la partenza di Kim Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ladello Sport dedica una pagina ai cambiamenti introdotti dal presidente Denel, proprio nell’anno in cui la squadra ha vinto lo scudetto. Via allenatore, direttore sportivo, preparatore atletico, si cambia il marketing e la modalità di comunicazione. Ma uno dei cambiamenti più significativi del nuovoè quello intercorso nel rapporto tra il presidente Dee i tifosi partenopei. Non è cambiato soltanto il modo in cui i tifosi si rapportano alma anche l’atteggiamento del club verso i suoi supporter. La rosea scrive: “Feeling. Quello che si è aperto con i tifosi. È vero che la gente, con i risultati, ha cambiato atteggiamento verso la proprietà. Ma è altrettanto vero che il club mostra oggi maggiore attenzione per la propria tifoseria. ...