Danza | teatro | musica e storie di vita | prosegue il Narnia Festival

(Di giovedì 20 luglio 2023) In corso la XII edizione della kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegorarosotto le stelle, note romantiche,die grandi compositori. L’arte trionfa, nelle sue tante forme espressive, al Narnia Festival, kermesse ideata e diretta dalla pianista Cristiana Pegoraro con la direzionele del maestro Lorenzo Porzio, in scena a Narni, con un cartellone ricco di eventi fino a domenica 30 luglio. Il programma propone venerdì 21 luglio alle 21.30 alManini il gran galà di‘Omaggio a Bacharach… sulle punte!’ che vede sul palco la Equilibrio Dinamico Dance Company e itori del programma Narnia Dance diretto da Rosanna Filipponi. Alle 23, l’appuntamento è con ‘Jazz ...

Prosegue con un appuntamento fatto apposta per scatenarsi, la 25esima edizione del Diacetum Festival , una delle principali rassegne fiorentine di arte musica. L'evento si svolge, come sempre, nell' Arena Estiva di Diacceto , frazione del comune di Pelago nel cuore della Valdisieve, in provincia di Firenze. L'appuntamento di domani, 21 luglio ...Martedì prossimo alle 21, aldel Casinò di Sanremo, Guido Olimpio presenta il libro 'Ladelle ombre spie, agenti e molti segreti' (ed. La nave di Teseo). Partecipa Carlo Parolisi. Ingresso libero. 'Ladelle ...... la rassegna realizzata dalla compagnia Teatranti Tra Tanti, inserita quest'anno, tra l'altro, all'interno prestigioso cartellone di Festiv'Alba 2023 con lo spettacolo die musica "...

Domenica 23 luglio alle ore 21.30 in Piazza Mazzini a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, sarà in scena Rodarissimo. Girandole di storie per giocare del Teatro dell’Orsa. Lo spettacolo dedicato ...In programmazione a Cortona Cubo Teatro con Sid – fin qui tutto bene, spettacolo vincitore del bando In-Box, la danza urbana di EM+| Emanuele Rosa & Maria Focaraccio, la musica di Wisecrack ...