(Di giovedì 20 luglio 2023) In queste ore l'influencer ha fatto sapere, attraverso un lungo sfogo sui social, di essere amareggiata dopo avere visto le condizioni in cui versa il cantiere della sua

... "Ragazzi state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi purtroppo abbiamo scelto molto male e stiamo subendonon indifferenti soprattutto. Mi sento morire dopo i soldi spesi e il ...A tal proposito, la Cassazione ha chiarito che pur essendo possibile ottenere il risarcimento deiin via autonoma e distinta dal risarcimento deifisici , occorre, però, che le ...Problemi nella nuova casa di Giulia De Lellis . La ormai celebre influencer si è lasciata andare a uno sfogo su Instagram, parlando con i suoi fan. Ha preferito non mostrare il suo volto, optando per ...

"Danni morali...". Giulia De Lellis e la disavventura con la nuova casa ilGiornale.it

Giulia De Lellis si è sfogata con i fan a causa di alcuni lavori che sarebbero stati svolti nella maniera sbagliata nella sua nuova casa.L’influencer non potrà iniziare a vivere nell’appartamento milanese dove doveva trasferirsi. Lei e il fidanzato Carlo ...