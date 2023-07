Dalla Spagna | “Niente Milan per Danjuma È vicino all’Everton”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sembrava destinato al, ma Arnautsi avvicina a grandi passi. Secondo AS, l’esterno in uscita dal Villarreal è ad un passo dal club di Premier League per una cifra sui 4 milioni. Anche Sky Sport UK conferma i passi in avanti nella trattativa che, salvo colpi di scena, dovrebbe portare. Oggi dovrebbero avere luogo le visite mediche del giocatore. Ilperò non smette di guardare in casa Villarreal. Il club italiano ha infatti ripreso i contatti per ottenere l’ingaggio di Samu Chukwueze. C’è distanza tra domanda e offerta, ma si continua a trattare. SportFace.

Calciomercato Milan, Danjuma non arriva, il giocatore vola in Inghilterra all'Everton: ora tutto su Chukwueze Direttamentearrivano importanti novità per quanto riguarda il mercato del Milan. Potrebbe sfumare il possibile colpo Danjuma: secondo As è l'Everton il club in pole per l'esterno.

