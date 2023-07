Dalla Ong all' Europarlamento | il regalo della sinistra a Rackete

(Di giovedì 20 luglio 2023) La tedesca che forzò il blocco del porto di Lampedusa e fece sbarcare 42 migranti ha avuto la sua "ricompensa". Da parte di chi?tedesca, naturalmente. Carola, infatti, correrà per un posto al Parlamento europeo nelle elezioni in programma a giugno 2024. Tutta la storia con Dario Martini.

... ex - candidato alle presidenziali egiziane e presidente della'Centro egiziano per i diritti ... Anche se la circostanza è stata smentitaprocura, le modalità del fermo sarebbero state ......e politica parlando di temi divisivi e mettendo la faccia sul decreto Rave o sul decreto. È ... Cosa pensa della lettera di Marina Berlusconi pubblicata sul GiornaleChiesa: "Ne penso ogni ...- - >accusa: in Yemen civili uccisi da bombe prodotte in Italia. Un frammento di un ordigno prodotto ... All'alba dell'8 ottobre 2016 una bomba, esplosacoalizione a guida saudita, ha ...

La Guardia costiera italiana viola il decreto del governo Meloni sulle ... EURACTIV Italia

Dopo sette anni di esperienza nella piantagione di alberi in Indonesia e Uganda con la ONG Fairventures Worldwide (FVW), c’era una sfida che continuava a presentarsi: come misurare e riferire accurata ...Una culla innovativa, progettata e brevettata in Italia da De-Lab – società benefit specializzata in consulenza nel settore della cooperazione allo...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNew ...