Cybersicurezza | il 50% dei giovani non sa impostare una password sicura

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Huawei e Parole O Stili hanno annunciato i dati del rapporto “SmartBus – La percezione dei rischi e delle opportunità della rete in Italia”, condivisi anche durante un evento che si è svolto presso la Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama a Roma, e che ha visto la presenza, tra gli altri, dell’On. Paola Frassinetti, Sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, e di Daniela Sbrollini, Senatrice della Repubblica Italiana. Il rapporto è stato realizzato sulla base dell’esperienza del progetto congiunto “SmartBus: Cybersicuri a Bordo” che, tra febbraio e maggio di quest’anno, ha portato in giro per l’Italia un’aula interattiva mobile nella quale circa 4.500 studenti e studentesse di 206 scuole secondarie di primo grado, e circa 600 cittadini delle regioni Piemonte, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania, hanno potuto accrescere la propria ...

... emerge un dato potenzialmente preoccupante rispetto alla sicurezza dei contenuti in Rete gestiti dai giovani italiani: infatti, il% degli studenti non è in grado di impostare una password sicura ...... il numero di chi afferma di conoscere la cybersecurity è sceso dal 58% al%. Nel 2022 sono ... dato confermato dall'Agenzia per lanazionale, secondo cui servirebbero almeno 100.000 ...L'importo complessivo è di 127.032,euro, da suddividersi equamente per il 2023 e 2024. È stato ... accrescendo il livello didel datacenter unico regionale, in linea con la strategia ...

I risultati di un report su rischi e opportunità della Rete presentato a Palazzo Madama