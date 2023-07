Crollo nella Galleria Umberto | la madre di Sasy | “Aiutatemi ad avere giustizia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi rivolgo a tutte le persone oneste che voglio credere ci siano ancora in Italia:adper mio figlio“. E’ l’appello di Margherita, ladi Salvatore Giordano, lo studente di 14 anni gravemente ferito alla testa dal frammento di un fregio staccatosi dalladi Napoli il 5 luglio 2014. La sua morte sopraggiunse alcuni giorni dopo, il 9 luglio, dopo quattro giorni di agonia, in un reparto del Loreto Mare, l’ospedale in cui fu subito ricoverato. “A Salvatore – dice Margherita, che da quel giorno non ha più avuto pace – è stato negato il diritto di crescere, di studiare (voleva assistere le persone con disabilità) di farsi una famiglia, didei figli. Gli è stato strappato il suo diritto a ...