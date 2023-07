Crisi climatica | la grandine dopo l’afa | chicchi come palline da tennis in Veneto 110 feriti | auto e case danneggiate Coldiretti | “Rovinate intere campagne”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Centodiecicon traumi da, da cadute e da rotture di vetri. Sono le conseguenze della violenta perturbazione che dal tardo pomeriggio del 19 luglio,giornate di caldo tropicale, ha colpito il. Il presidente Luca Zaia ha spiegato che sono state registrate, dalle stazioni della rete Arpav, raffiche di vento “fino a 100 chilometri l’ora, con un massimo di 119 a Campagna Lupia Valle Aperto (Venezia)” e che “lacaduta è stata assolutamente fuori dal comune, condi ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 centimetri“. Oltre 500 le richieste di soccorso ai Vigili del fuoco per danni da acqua, vento,, taglio di piante, messa in sicurezza di elementi pericolanti. Secondo...

Non c'è pace per il Veneto che dopo essere stato colpito dalle tempeste montane di due giorni fa, ieri ha visto forti nubifragi, vento, e grandine anche in pianura. Particolarmente colpite le ...Rinnovabili rischiano di non bastare per decarbonizzazione . "Il miglior sponsor del nucleare e' proprio la" visto che "c'e' la necessita' di individuare azioni concrete per contenere l'aumento della temperatura". Lo ha affermato Paolo Arrigoni, presidente del Gse, nel corso di un convegno ...Quand'era sindaco di New York, Bill de Blasio aveva formulato una proposta choc: vietare la costruzione di nuovi grattacieli in vetro e acciaio nella Grande Mela, energivori e costosi, simboli dello ...

Sondaggi politici, per due italiani su tre la transizione ecologica è la risposta necessaria alla crisi clima… la Repubblica

L’ex sindaco di New York racconta la sua battaglia contro l’inquinamento: «Servono regolamenti severi per i costruttori. Siamo a questo punto per l’arroganza ...La ricerca, pubblicata sulla rivista ACS Applied Materials, ha visto anche lo sviluppo di un biomateriale biodegradabile, messo a punto appositamente per somministrare la curcumina.