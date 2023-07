(Di giovedì 20 luglio 2023) Ildella Salute Orazioha annunciato la caduta di una delle norme simbolo dell'era: l'isolamento per ial Sars-Cov-2. L'articolo .

Covid, addio all’isolamento dei positivi al virus. L’annuncio del ministro Schillaci Orizzonte Scuola

Dopo lo stop al green pass, bollettini quotidiani, quarantena per i contatti stretti e obbligo di mascherine, i contagiati potranno evitare di rimanere 5 ...Di Francesco Verderami Il 21 luglio del 2022 l’ex presidente del Consiglio annunciò le sue dimissioni in parlamento. Il Covid, il «lei» ai ministri, la guerra. E ora non cerca altri incarichi : Mario ...