Cos’è la laringomalacia che produce lo stridore neonatale

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si parla di malacia quando, come definito della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI), si ha la tendenza alla collassabilità delle vie aeree. Può interessare i bronchi o la laringe e in questi casi si parla di bronomalacia o. Conosciamo meglio la, la causa più comune del cosiddetto, ovvero l’inspirazione rumorosa, e così come precisato dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è l’anomalia congenita della laringe più frequente che generalmente tende a risolversi spontaneamente nei primi due anni o, nelle forme più gravi, richiede il ricorso al trattamento chirurgico.? Laè una condizione che si verifica quando i tessuti che si trovano nella parte superiore e ...