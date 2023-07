Corruzione | il centrodestra boccia la direttiva Ue Il Colle | «Riforma Nordio in Aula»

Intanto, però, il, con la complicità del Terzo Polo, boccia la proposta di direttiva Ue sulla, che - tra le altre cose - ribadisce che l'abuso d'ufficio è un reato ...e Terzo Polo bocciano in Commissione per le Politiche Ue della Camera la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Ue sulla lotta allaperché essa "risulterebbe palesemente in ...La maggioranza contro la proposta di Bruxelles che vuole armonizzare le legislazioni degli Stati membri, allungando i tempi per la prescrizione e ribadendo l'importanza della lotta all'abuso d'ufficio.

Il centrodestra boccia la super autorità che dovrebbe sconfiggere la corruzione Today.it

La maggioranza vota contro il testo europeo tra le proteste delle opposizioni. Il Guardasigilli a Montecitorio: «Il mio sdegno per chi mi definisce favoreggiatore dei clan mafiosi» ...Al Quirinale, le "rassicurazioni" circa la necessità di "riflettere sui punti costituzionalmente controversi" del disegno ...