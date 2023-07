Corrado Guzzanti ricorda l’amico Andrea Purgatori | «In camicia nera si divertiva moltissimo»

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 luglio 2023)oggi. Il giornalista d’inchiesta che si occupò di Ustica ed Emanuela Orlandi è morto ieri a Roma. «Avevo saputo della sua malattia solo di recente. Non ho fatto in tempo a salutarlo», esordisce l’attore in un’intervista a La Stampa. «Ci siamo conosciuti per “Il caso Scafroglia”. Era appena finita la stagione tv con Serena Dandini, il governo era cambiato e c’era uno spazietto incerto nella terza, quarta serata di Rai 3. Volevo fare una cosa nuova e strana. Per la satira avevo bisogno di consulenza giornalistica. Inizialmente avevamo candidati che poi si si sono sfilati, così conobbicon cui è nata subito una grande amicizia, un’intesa perfetta. Perché era dotato, come sappiamo, di grande senso dell’umorismo. ...