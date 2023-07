Corona e le carte segrete su Messina Denaro | terremoto politico | chi finisce ai domiciliari

(Di giovedì 20 luglio 2023) Fabrizioe Matteo, un binomio anomalo che, solo a leggerlo così, mette i brividi. Se, in più, ci si mettono un carabiniere e unlocale di Mazara del Vallo, che hanno tentato di vendere all'ex-re dei paparazzi dei documenti riservati sulla cattura del boss mafioso, allora tutto diventa agghiacciante, quasi insopportabile. Il militare, Luigi Pirollo, e il suo complice, il consigliere comunale Giorgio Randazzo, sono ora agli arresti. Il primo con l'accusa di accesso abusivo del sistema informatico e violazione del segreto d'ufficio, il secondo per ricettazione. Fabrizio, invece, è solo indagato per ora per ricettazione. Si è arrivati ad incastrarli grazie alle intercettazioni a carico diche, dopo la cattura di ...

Avere lein regola significa, inoltre, valorizzare ciò che gran parte della politica sembra ... questa mattina sarà deposta a Piazza Falcone e Borsellino, unaper il giudice Paolo ...Lei, la premier, oggi sarà a Palermo per le commemorazioni: deporrà unanella caserma ... "L'istruttoria dibattimentale " si legge nelle" ha consentito di apprezzare una serie di elementi ...Per quel che ci interessa più da vicino, lefanno emergere nuovi scenari, in parte inediti, ... ora come allora - , ma lae il Governo erano riusciti ugualmente a trascinare il paese in ...

"Ho uno scoop pazzesco": così Corona cercava di vendere i file TGR Lombardia

“Ho uno scoop pazzesco”. I Carabinieri intercettavano Fabrizio Corona, “particolarmente attivo” dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro - si legge nell'ordinanza del Tribunale di Palermo - “nella rice ...PalaCinema, Castello Visconteo, Rotonda, le suggestive rassegne presentate al Rex e non da ultimo il Rivellino Leonardesco con la sua galleria. Che futuro prevede tra queste ‘entità’ che convivono, ...