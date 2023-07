Conference League 2023 2024 | Maribor | Dudelange e Inter Escaldes al secondo turno preliminare

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 luglio 2023) In archivio il primodied è dunque una serata ricca di verdetti. A cominciare dalla sfida che ha aperto il programma di oggi, quella vinta dalper 1-2 in casa dei maltesi del Birkirkara, che per gli sloveni vale ilin virtù del pareggio dell’andata. Superano ilanche il, che con una tripletta di Van Lingen ha battuto 2-3 gli irlandesi del San Patricks dopo esserci riusciti anche all’andata, e l’, che pareggia contro il Vikingur ed elimina questa formazione proveniente dalle isole Far Oer. Nettissima la vittoria dell’Alashkert, squadra armena, contro i montenegrini ...