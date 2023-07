Come riconoscere uno squalo da un delfino | la risposta dell’esperta

Leggi su cultweb

(Di giovedì 20 luglio 2023) C’è un modo semplice perunoda un, se è in acqua e sta tutto nel movimento della pinna. La pinna delva su e giù, mentre quella dellosi muove a pelo dell’acqua in modo continuo. Lo ha spiegato la biologa marina Lisa Stanzani, in un’interessante intervista su Il Messaggero. Il motivo per il quale delfini e squali si muovono diversamente, in acqua, è tutto nelle loro origini, spiega Stanzani a Il Messaggero: “Anche i delfini hanno la pinna, escono dall’acqua per respirare. Ma hanno un modo di muoversi completamente diverso. Rispetto agli squali hanno antenati diversi e una colonna vertebrale differente da quella dei pesci. I delfini hanno un modo di muoversi più assimilabile alla corsa del ghepardo. Questo perché hanno antenati terrestri. I pesci invece nuotano ...