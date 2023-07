“Come conciliare lavoro e incombenze con la cura di un bambino?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 20 luglio 2023) Buongiorno dottoressa, sono rientrata da poco aldopo il congedo di maternità, ma non riesco a reggere il ritmo: ladel, le faccende a casa e ledelmi hanno fatto diventare una corda di violino. Arrivo a sera esausta, non riesco a prendermi mai un momento per me e la notte riposo davvero male, a volte non chiudo occhio. Cosa posso fare? Purtroppo devo lavorare e non so cosa posso fare concretamente per migliorare la situazione: temo di aver presto un crollo nervoso. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.