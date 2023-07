Comau - Sviluppate nuove soluzioni per la produzione delle batterie

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 luglio 2023), società di automazione industriale e robotica avanzata del gruppo Stellantis, ha sviluppato una camera per la formazione di celle ad alta efficienza energetica per. La nuova tecnologia è nata nell'ambito del progetto "Gigabat", un'iniziativa europea volta a supportare una transizione sostenibile ed ecologica verso la mobilità elettrica anche tramite la creazione di una filiera lasu larga scala di celle per. In particolare, il dispositivo sviluppato dall'azienda torinese potrebbe garantire un risparmio di energia elettrica e termica fino al 20% rispetto asimili disponibili sul mercato. La tecnologia. La camera, infatti, sfrutta il recupero e il riutilizzo del calore e dell'elettricità in eccesso prodotti durante l'intensa procedura di attivazione ...