Colpo a zero dall’Atalanta | il Napoli pensa già al 2024

(Di giovedì 20 luglio 2023) Ilsi allena a Dimaro al seguito di Rudi Garcia, ma lavora anche in ottica calciomercato con Mauro Meluso: sigià a unper ilIlha iniziato, come di consueto, il ritiro a Dimaro. Stavolta al seguito di Rudi Garcia, che sta conoscendo da vicino i suoi nuovi giocatori e sta preparando con loro la nuova stagione. Il peso della responsabilità è tanto, visto che il nuovo anno calcistico sarà affrontato con il tricolore sul petto. In ogni caso, Mauro Meluso sta lavorando con Aurelio De Laurentiis in ottica calciomercato. Spunta già un’idea per il. Il, quindi, ha iniziato a prepararsi in vista della prossima stagione, in cui gli impegni saranno tanti tra campionato e coppe. Rudi Garcia sta conoscendo il suo nuovo gruppo e, di ...

Sceglie la giornata giusta per tornare ad esultare dopo aver già fatto ilgrosso a inizio ... Il voto è un po' quello del suo Tour, che non lo vedrà arrivare a Parigi:vittorie di tappe, ...Non abbiamo più nemmeno la forza di assicurarci perché con i redditi vicini allonon è ... delle piogge torrenziali di maggio, del caldo soffocante dei giorni scorsi, dando ildi grazie a ...... veramente ispirato, sia per la persona, che nel giorno della sua partenza ha dato undi coda ... Lui apprezza e arriva a parametroa Milano. Prima di partire per Manchester, André Onana ha ...

Colpo a sorpresa della Triestina, arriva a zero Aljaz Struna –... Trieste News

La Danimarca continua a fare la voce grossa sulle strade di Francia: non bastasse il dominio della maglia gialla, arriva l’acuto del finisseur della Soudal Quick Step ...Il Shoemakers annuncia l'arrivo di Alessandro Danesi, uno dei migliori playmaker della passata stagione in C Gold. Con lui, la squadra completa un tris di acquisti di giocatori a km zero, per costruir ...