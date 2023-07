Codere rafforza strategia commerciale con ingresso di Sonia Carabante

(Di giovedì 20 luglio 2023) Questa incorporazione avviene in un momento strategico, multinazionale leader nel settore del gioco in Europa e America Latina, ha annunciato oggi la nomina dicome direttrice corporativa die progetti di business. Nella sua nuova posizione,riporterà direttamente all’amministratore delegato del gruppo, Gonzaga Higuero. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale e una profonda conoscenza del settore,apporta un prezioso valore nella compagnia. In passato, ha avuto un’eccezionale carriera in Cirsa, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui direttrice della customer intelligence, efficiency & productivity. Laureata in Economia aziendale, con un Miba e una laurea ...

La nomina fa seguito alla decisione volontaria di Óscar Fernández de Llano, finora CFO del Grupo Codere, di lasciare il suo incarico per motivi ...