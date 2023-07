CM Scommesse | Fiorentina-Parma amichevole da gol | a Sarajevo

LE QUOTE di- Parma Come anticipato, secondo i siti dilaè favorita sul Parma. Il segno 1 si trova a 1.66 su Better, con Snai a 1.65, mentre DaznBet e Netbet ...L'Inter è arrivata fino in fondo alla Champions League, mentre Roma esi sono giocati la ...per il titolo dagli esperti che seguono e analizzano quote e statistiche legate alle...Non è caduto nel calcio, non ha mai creduto nel trasferimento al prestigioso Torino, ... Nella classifica per presenze in serie A dei club, è sesta dopo, Milan, Roma, Juventus e la ...

Fiorentina-Parma, quote e pronostico dell'amichevole del Viola Park La Gazzetta dello Sport

Il Bologna sembra essersi rassegnato all'idea di trattenere Dominguez: Roma e Fiorentina sarebbero ancora in corsa, ma Sartori non fa sconti ...Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato a tutto tondo del momento del club viola e di conseguenza anche di calciomecato. LE FINALI PERSE - “Riparti ...