Classifica Tour de France 2023 | Vingegaard in testa | Pogacar a oltre 7? Dispersi gli altri | 33° Ciccone

(Di giovedì 20 luglio 2023) La diciottesima tappa deldenon ha condizionato lagenerale nelle posizioni che contano. I 185 km poco impegnativi da Moutiers a Bourg-en-Bresse, lungo un percorso privo di particolari difficoltà altimetriche nella pianura transalpina, sono serviti per tirare un po’ il fiato dopo la cronometro individuale e la frazione alpina di Courchevel. I big in lotta per la graduatoria sono rimasti tranquillamente nella pancia del gruppo, senza incappare in particolari rischi. Jonassi conferma saldamente in. Il danese campeggia in maglia gialla con addirittura 7’35” di vantaggio sullo sloveno Tadej, dopo il ko inflitto al suo grande rivale nella prova contro il tempo e dopo la crisi patita dal balcanico in montagna. Il ...

Kasper Asgreen vince la diciottesima tappa del Tour de France 2023. Il danese della Soudal Quick-Step scappa a inizio gara insieme a Campenaerts... Nessun cambiamento nella classifica generale con...

Non è stato un giorno di riposo, ma per i primi della classifica è stata l'occasione per stare a ruota e recuperare energie senza spingere in prima persona. Tappa di qualche flash, Philipsen padrone d ...La 18a tappa ha riservato un traguardo a sorpresa che ha sorpreso gli sprinter reduci dalle alpe. A Bourg en Bresse ha vinto Kaser Asgreen. Vingegaard sempre in maglia gialla con la classifica ...