Citroën Ami Buggy | la prova de Il Fatto it – La spiaggina glamour che conquista – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nella versione, Ami, il quadriciclo leggero diche si guida a partire dai 14 anni con la patente AM, pare sia diventato l’oggetto del desiderio dell’Estate 2023. In meno di 24 ore l’intera produzione destinata all’Italia, limitata a 1000 pezzi, è andata sold out. La-eco-chic regina delle località balneari ha le stesse dimensioni e stessa power-unit della Ami “di serie” ma con tanta personalità e carattere in più, con un looke sfizioso. Laha eliminato parte del tetto e le portiere che sono state sostituite da una doppia barra metallica. Livrea bicolor: verde e nera. L’abbiamo guidata per le vie di Cervia in occasione dell’apertura della “La Maisonà la plage”, la versione estiva della Maison. Un concept sulla ...