Cinquecento lire | se ne hai una così puoi venderla a 20 000 euro

(Di giovedì 20 luglio 2023) La 500bimetallica possiamo definirla una moneta iconica per quanto riguarda la lira italiana. Questa moneta è stata pioniera nella tecnologia bimetallica, studiata dalla Zecca italiana e successivamente adottata da numerosi paesi. Coniate in Acmonital e Bronzital, le 500bimetalliche ebbero vita davvero lunga: vennero di fatto coniate dal 1982 fino al 2001. Nell’articolo di oggi scopriremo esemplari molto interessanti; tutti coloro che sono ancora in possesso delle monete da 500descritte nell’articolo di oggi potrebbero valutare di realizzarci davvero somme interessanti. Iniziamo col chiarire alcuni particolari importanti di questa moneta: esistono monete con diverse dimensioni sia della firma dell’autrice (Laura Cretara) che della testa femminile raffigurata su di un verso, riassumibili in formato della testa ...