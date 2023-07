Cinesi ancora in Cdp Reti? Il governo ha la carta Golden Power

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il patto parasociale tra il gruppo cinese State Grid e Cassa depositi e prestiti su Cdp, la holding cui fanno capo quote strategiche in Snam, Terna e Italgas, va verso il rinnovo automatico a meno di interventi del. È quanto affermato da fonti vicine al dossier citate da Reuters. Era il 2014 quando State Grid Corporation of China acquisiva il 35% di Cdpdal braccio finanziario del Tesoro. Matteo Renzi era presidente del Consiglio, mentre alla guida di Cassa depositi e prestiti c’erano Franco Bassanini (presidente) e Giovanni Gorno Tempini (amministratore delegato). A fine novembre il patto parasociale verrà automaticamente rinnovato per un periodo di tre anni visto che nessuno dei due gruppi ha segnalato la propria intenzione contraria all’altro, hanno spiegato le fonti. Il dossier è all’attenzione del ...

