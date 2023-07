Cibo sintetico | cosa prevede il ddl e quali sono le sanzioni

(Di giovedì 20 luglio 2023) Il ddl sul, promosso da Masaf e dal ministero della Salute,il divieto di produrre, utilizzare, immettere sul mercato ed importare alimenti e mangimi sintetici. Oltre a multe salate e in alcuni casi severecome la chiusura degli stabilimenti, in caso di violazione di tale norma.oltre 3000 i comuni L'articolo proviene da Il Difforme.

Nella pratica però il disegno di legge vieta ilche al momento non è presente in Europa, nel senso che non c'è neanche un prodotto alimentare derivante da colture cellulari approvato ...È nata inoltre una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura deldi qualità e spingersi contro quello artificiale edi cui fanno parte Acli, AcliTerra, ...L'Aquila. "Con il ddl approvato oggi a larga maggioranza in Senato l'Italia ribadisce, prima al mondo, la propria contrarietà alscegliendo di tutelare i cittadini e le proprie produzioni e si conferma paese del benessere e della sicurezza alimentare. Grottesco il tentativo di farlo passare come un provvedimento ...

Maggioranza, dal Senato il primo ok al ddl contro il cibo sintetico. Il Pd punta tutto sul salario minimo RTL 102.5

E’ nata peraltro una inedita, larga e composita alleanza per reclamare la difesa della cultura del cibo di qualità e spingersi contro quello artificiale e sintetico di cui fanno parte Acli, AcliTerra, ...Nella Granda la mobilitazione dei coltivatori ha raccolto oltre 15.000 firme. Il ddl approvato vieta la produzione di alimenti e mangimi artificiali, ma non la ricerca ...