Ciampa | meglio tornare alle origini

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 luglio 2023)è tornato, cambiando un po’ le carte in tavola rispetto al suo esordio nel main roster. Ha debuttato come problem solver di The Miz, per poi veder interrompere il suo percorso a causa di un brutto infortunio al ginocchio che l’ha tenuto fuori circa nove mesi. Ricomparso a Raw, ha attaccato il suo exato effettuando un turn face. Che possibilità ha ora con questa sua nuova versione di farsi largo nel main roster? Sono passate solo poche settimane dal suo ritorno, ma riguardo la sua gestione le idee non mi sembrano troppo chiare. La parentesi con The Miz sembra già finita dopo una sconfitta sporca, seguita dalla rivalità appena nata con Bronson Reed. Il problema di un feud tra i due, è che entrambi sono nel main roster da tempo relativamente breve e entrambi avrebbero bisogno di vittorie. Ma chi dei due verrà ...