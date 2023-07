“Ci sono arresti” Materiale scottante su Messina Denaro offerto a Fabrizio Corona | la scoperta choc

(Di giovedì 20 luglio 2023) I carabinieri di Milano hanno perquisito la casa di, personaggio televisivo, imprenditore noto come l’ex re dei paparazzi, indagato per ricettazione nell’ambito dell’inchiesta relativa a Matteo, capo indiscusso del mandamento di Castelvetrano e della mafia nel Trapanese, considerato uno dei boss più importanti di tutta Cosa nostra, arrestato il 16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo.state le intercettazioni disposte a carico diad avviare l’inchiesta. Dopo la cattura di Matteo, latitante dal 1993,venne in possesso di una serie di audio di chat tra il boss e alcune pazienti da lui conosciute ...

Per questo per un carabiniere e un politico di Mazara del Vallostati disposti glidomiciliari. Il militare è accusato di accesso abusivo al sistema informatico e violazione del segreto ...state eseguite misure cautelari, personali e reali in carcere nei confronti dei due capi promotori della banda ed è stata sequestrata la società di pratiche doganali. Altri 8 indagati tra cui il ...Sei personestate arrestate e ottorimaste ferite nelle nuove proteste di ieri in Perù, che sisvolte per lo più in modo pacifico, contro il governo della presidente Dina Boluarte: lo ha riferito in tv il ministro dell'Interno, Vicente Romero. Il ministro ha precisato che uno degli ...

Evadevano svariati milioni di euro di iva e dazi presentando in Dogana falsa documentazione per lo sdoganamento della merce. (ANSA) ...Il sottufficiale in servizio al Nor di Mazara del Vallo avrebbe sottratto quasi 800 file dai server dei Carabinieri per passarli poi al consigliere che ha cercato di venderli a Corona ...