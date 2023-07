“Ci hanno rubato i vestiti mentre stavamo seduti ad asciugarci” | coniugi milanesi vanno a fare il bagno a Desenzano del Garda ma entra in scena un ladro

(Di giovedì 20 luglio 2023) I ladri, si sa, nonin vacanza: a sperimentarlo questa volta è stata una coppia milanese. I duedeciso di trascorrere del tempo adel, complice il caldo di questi ultimi giorni che ‘vessa’ anche il capoluogo meneghino. Una volta arrivati a, ecco che il momento perun belrinfrescante è arrivato ma appena usciti dall’acqua, l’amara sorpresa: tutte le loro cose sparite per opera di un “mariuolo”. La coppia ha deciso di raccontare la disavventura sui social sul gruppo Facebook “La nostra“: “Nel tardo pomeriggio del 16 luglio sono scesa con mio marito alla Spiaggia d’Oro per un veloce‘senza bagaglio’: solo asciugamani, copricostume e una maglietta ...

Le Amministrazioni titolaririlevato 118 Investimenti e Riforme affetti da almeno una delle 4 ... secondo i detrattori, avrebbetempo all'attuazione del Piano. 'Spesso ascoltiamo la ......Radiomobileconsentito di rintracciarli a piedi in una via limitrofa. Il mezzo, abbandonato dai due, è stato recuperato poco distante e dagli accertamenti in banca dati è risultatola ...Il 17 novembre scorso gli agentiindividuato i due uomini che sono stati riconosciuti come presunti autori del furto sia dalla vittima che dall'addetto alla reception della palestra di via ...

“Ci hanno rubato i vestiti mentre stavamo seduti ad asciugarci”: coniugi milanesi vanno a fare il… Il Fatto Quotidiano

Prima di essere fermato e arrestato l’uomo aveva anche effettuato alcuni acquisti utilizzando la carta di credito di una delle vittime ...Intervistato da Andrea Scanzi a Firenze, in un evento in programma al festival La Gaberiana dedicato a Giorgio Gaber, il cantautore Roberto Vecchioni ha ricordato un episodio che lo ha coinvolto oltre ...